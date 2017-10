Lupiáñez inicia la ronda de contactes amb els set partits de Blanes arran de la crisi de govern

L'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez (PSC), ha començat la ronda de contactes per intentar buscar acords arran de la sortida del govern d'ERC i PDeCAT, que ha deixat el govern municipal en clara minoria. Lupiáñez s'ha reunit ja amb Partit Popular i la CUP i aquest cap de setmana continuarà amb les trobades. Aconseguir majories alternatives és un dels reptes en un complex joc de majories establert al ple de Blanes, on vuit partits es reparteixen els 21 regidors. Al ple d'aquest mes, el PDeCAT renunciarà a les seves regidories de govern i caldrà veure com actuen des de l'oposició. A la sessió d'aquest dimecres, el portaveu Joaquim Torrecillas va elogiar la tasca de Lupiáñez com a alcalde i va al·legar discrepàncies en la gestió de l'1-O com a motiu de la renúncia. Els socialistes necessiten almenys el suport de dos partits polítics per tirar endavant els seus projectes en l'any i mig queda de mandat. ICV en el ple i ara Ciutadans en una nota de premsa s'han mostrat disposats a donar suport però sense entrar a govern. El portaveu d'aquest darrer partit, Sergio Alaya, parla "d'acords puntuals" exclusivament "per garantir els serveis públics".

Miquel Lupiáñez ha iniciat la roda de contactes amb els diferents partits per a buscar l'estabilitat política i acabar l'any i mig de mandat abans de les municipals del 2019. La crisi de govern d'aquest dimecres ha deixat el govern amb una clara minoria, passant de deu a quatre regidors després de la renúncia d'ERC i el PDeCAT. La debilitat es visualitzarà al ple d'aquest mes quan els regidors encapçalats per Joaquim Torrecillas renunciïn a les seves regidories.

L'alcalde vol enfortir el govern municipal en la recta final del mandat que s'acaba el 2019. Per això, ja s'ha reunit amb el PP i la CUP i aquest cap de setmana té previst seguir amb la roda de contactes obertes a tots els partits que tenen representació al consistori.

Fins ara, les ofertes públiques que s'han posat a sobre de la taula són d'acords sense entrar al govern. Així ho han anunciat tant ICV com Ciutadans. Els ecosocialistes tenen quatre regidors i en el ple del dimecres el seu portaveu, Joan Salmerón, va estendre la mà a arribar a acords en diferents temes però sense contemplar entrar a govern.

En aquesta mateixa línia s'ha expressat Ciutadans, que té dos regidors al municipi. El seu portaveu, Sergio Ayala, ha expressat a través dels mitjans que estan disposats a arribar a "acords puntuals" que facin factible "garantir els serveis públics". Ayala també critica a Lupiáñez perquè, segons ell, l'alcalde "va claudicar davant els separatistes" que van "segrestar" l'acció de govern.

El repte de l'alcalde és bastir ponts entre diferents partits en una situació nacional que tensa els posicionaments dels patits. A tot això, cal sumar-hi les tendències i temes municipals i les mateixes relacions personals entre els regidors.

La moció de censura

Mentre Lupiáñez fa trobades per a seguir al govern, ERC va anunciar el dimecres que en fa d'altres per prendre-li l'alcaldia amb una moció de censura. El portaveu republicà, Àngel Canosa, va posar condicionants com que els partits implicats "més enllà del candidat" tinguin compromís amb "la constitució de la República Catalana".