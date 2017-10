Blanes incrementa un 5% la taxa d´escombraries i un 3% l´IBI

L'Ajuntament de Blanes va aprovar en el ple del dijous les ordenances fiscals, taxes i preus públics que entraran en vigor de cara al 2018, que van prosperar amb els nou vots del PSC, PDeCAT i PP. Per la seva banda, ICV-EUiA, ERC i Batega per Blanes es van abstenir (vuit vots) i tant Ciutadans com la CUP van votar-hi en contra (tres vots). Les ordenances per l'any que ve, doncs, preveuen com a modificacions més rellevants un increment del 3% de l'IBI i un altre del 5% de la recollida d'escombraries.

El tinent d'alcalde d'Hisenda, Nicolás Laguna (PSC), va explicar que la projecció de les despeses per a l'any vinent ha condicionat que els corresponents ingressos cobreixin aquestes previsions, que apunten a un increment en diversos conceptes. Un d'ells és la destinació del Capítol 1, que inclou la consolidació de la promoció interna d'alguns treballadors, la possibilitat que hi hagi diverses jubilacions anticipades, el reforç en seguretat policial a la zona dels Pins i l'augment de l'IPC. Tot això situa l'augment previst en els 400.000 euros com a mínim. Una altra despesa que s'incrementarà força en relació a aquest any seran els prop de 900.000 euros necessaris per posar en marxa el nou sistema de recollida, que requerirà la incorporació de nou material –compra de contenidors, implantació de noves zones de recollida porta a porta, consolidació del reforç de temporada turística, així com fer front a l'increment exponencial del cost per la utilització de l'abocador de Lloret.



Increment general del 3%

També pujarà en 100.000 euros més la partida per a ajuts socials i, com a incògnita, l'aplicació de la nova legislació de la plusvàlua, que pot significar deixar de percebre imports quantiosos.

Amb aquest increment de despeses, l'Ajuntament fa el corresponent amb taxes i impostos. El més destacat és l'increment de l'IBI, que serà del 3%, el mateix que s'aplicarà en la majoria de taxes generals excepte les que estan relacionades amb el rebut de l'aigua, que no s'apujaran. La recollida d'escombraries tindrà un augment del 5% per poder afrontar totes les despeses previstes.

Un altre impost que s'incrementarà serà l'ICIO, Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Augmentarà el 4% en relació al 3,51% que hi havia fins ara. Per últim, s'han modificat les tarifes en els habitatges d'ús turístic, de manera que per donar-se d'alta es passaran a pagar 400 euros enlloc dels 181,37 euros que costava fins ara, i tant l'aigua com les escombraries tindran un increment de quota fixa com si fos, d'una banda, un habitatge buit i, de l'altra, amb els mateixos barems de la recollida comercial enlloc de domèstica.

L'altra novetat destacada és que s'oferirà la possibilitat de periodicitat dels pagaments en 12 mensualitats sense interessos. Nicolás Laguna també va recordar que actualment l'IPC acumulat és de gairebé un 2%, mentre que l'any passat va ser de l'1,3% i no es va aplicar cap augment. Per això, va defensar que calia incrementar les taxes de cara al 2018 tenint en compte aquest augment no repercutit.