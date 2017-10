Continua la recerca del jove de Santa Coloma de Farners desaparegut des de dimecres

Sis dies sense notícies d'Adama Saho. El jove de Santa Coloma de Farners que va desaparèixer aquest dimecres.



Els Mossos d'Esquadra estan al càrrec de la investigació i per ara, només se sap que el noi va agafar un autocar que va de Santa Coloma a Vilobí.



En aquest poble, és on se'l va veure per darrer cop. Vestia un jersei de màniga llarga de color gris i porta uns pantalons negres llargs.



El jove de 27 anys assisteix a un centre d'educació especial i pot tenir problemes per orientar-se, segons fonts policials.



Des del dia 4 no se'n sap res, i l'endemà la família en va denunciar la desaparició.



Des de llavors se'l va començar a buscar i els equips d'emergències no n'han trobat cap rastre. Al dispositiu d'avui, els Mossos d'Esquadra estan pentinant zones de Vilobí, Sils i Santa Coloma de Farners.



L'ajuntament de Santa Coloma de Farners va difondre aquest dissabte la desaparició a través de les xarxes socials.





Es busca a #SCF a Adama Saho de 27 anys desaparegut des del 4 d'octubre. Va ser vist per últim cop a Vilobí d'Onyar 1/2 pic.twitter.com/K0u3pKsjSF — Ajuntament SCFarners (@AjSCFarners) 7 d´octubre de 2017