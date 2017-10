Més de 4.000 persones assisteixen a la 23a Fira de l´Avellana de la Selva a Brunyola

Més de 4.000 persones han visitat la 23a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva que s'ha celebrat a Brunyola durant tot el cap de setmana passat, segons ha informat l'organització. Des del passat divendres al i fins aquest diumenge, Brunyola s'ha convertit en un punt de trobada de productors i comercialitzadors d'aquest fruit tant típic de la Selva.

Enguany, la fira va tenir un pregoner d'excepció: el doctor en ciències ambientals i naturalista, Martí Boada que durant el seu parlament va aconseguir en diverses ocasions el somriure del públic que omplia la sala d'actes de l'Ajuntament. Tot i que la fira es va inaugurar el dissabte al migdia, els actes van començar el divendres al vespre amb la II Vetllada Popular, organitzada per l'Associació de Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa, que van organitzar una botifarrada popular, el primer concurs de degustació de ratafia i una vetllada de màgia amb Apolo Rex.

Un dels actes que va comptar amb més participació va ser el vermut amb avellana i degustació de productes de km 0 amb avellanes, cortesia de diversos establiments de la comarca, que es va fer després de la inauguració oficial de la fira. Prop d'un centenar de persones no es varen perdre la oportunitat de participar a aquesta degustació

El darrer dia no hi van faltar els tradicionals concursos de collir avellanes a mà, el d'esclovellar o el de sacs a l'esquena. Enguany, els concursos de collir avellanes i el de sac a l'esquena són els que van despertar més expectació. I és que la plaça del Castell va quedar petita pel seguiment que feia tot el públic que hi assistia.