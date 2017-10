El PDeCAT es manté al govern de Blanes fins al proper ple per cloure la seva feina

El portaveu del grup municipal del PDeCAT a l'Ajuntament de Blanes, Joaquim Torrecillas, ha explicat que la seva formació es mantindrà al govern municipal fins al ple d'aquest mes d'octubre per fer una memòria de les actuacions que han realitzat al front de les seves àrees.

D'aquesta manera, ha concretat Torrecillas, els quatre regidors del PDeCAT mantindran els seus càrrecs al govern fins a finals d'aquest mes, de manera que el portaveu del grup seguirà com a primer tinent d'alcalde. Torrrecillas, però, també ha concretat que ja li ha comunicat a l'alcalde Miquel Lupiáñez (PSC) que si tanca un acord de govern amb un altre partit, ja els pots cessar si ho creu oportú.

D'aquesta manera, el govern que va arrencar el juny de 2015 de PSC i CiU es mantindrà aquest octubre encara.

D'altra banda, les delegacions que tenia el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya al govern, i que sí que el va abandonar la setmana passada, han passat a mans de l'alcalde, que ha de decidir si les distribueix entre els regidors socialistes o les manté a l'espera si aconsegueix algun acord de govern. Ente les delegacions que tenien els dos regidors republicans, hi ha Contractació i Patrimoni, Educació i Participació Ciutadana.

El desenvolupament de l'1-O va ser el detonant perquè les dues forces nacionalistes de l'equip de govern prenguessin la decisió d'abandonar-lo.

ERC, fins i tot, va demanar la dimissió de Lupiáñez per no cedir cap espai municipal per a la votació ni cap element per a fer campanya pel referèndum. El PDeCAT va anunciar la seva sortida, en diferit, perquè rebutja el suport al govern, però des de fora, del PP, entre d'altres.