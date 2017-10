La 17a edició del Cap de Setmana Ibèric a Lloret de Mar és una proposta plena d'activitats gratuïtes pensades per a totes les edats, per donar a conèixer els ibers i les seves aportacions a la nostra cultura d'una forma lúdica i divertida.

Enguany, el tema específic del món ibèric entorn del qual es dissenyen totes les activitats és «Brindant amb els ibers», una manera divertida d'apropar el públic als ibers: reconstruccions històriques, tallers d'experimentació, visites guiades i teatralitzades, exposicions, tasts de menjar i beguda ibèrica, entre d´altres.

A Lloret s´ha programat tant per al dissabte 14 com pel diumenge 15 d´octubre dues jornades de portes obertes al recentment inaugurat jaciment ibèric de Turó Rodó perquè tothom el pugui visitar. El passat 2 de juny l´Ajuntament de Lloret va presentar en públic la reconstrucció fidel d´una casa ibera que permet oferir al visitant un discurs pedagògic adient i fidedigne de com era la vida quotidiana en el món iber.

Durant aquest cap de setmana es podrà visitar de forma totalment gratuïta coincidint amb la celebració del 17è Cap de Setmana Ibèric. A més, també es podrà visitar gratuïtament el jaciment de Puig de Castellet. Tots dos espais estaran oberts al públic tant dissabte com diumenge.