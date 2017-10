ERC de Sils diu que l´acord de l´equip de govern amb Independents penja d´un fil

Els efectes de la celebració del referèndum de l´1-O s'extenen, en àmbit local, més enllà de la votació. Si a Blanes els fets d´aquella jornada i el posicionament mostrat pel batlle socialista Miquel Lupiáñez han provocat la ruptura del govern amb la sortida del PDeCAT i ERC; a Sils el regidor republicà Juli García ha manifestat que el pacte de govern amb Independents de la Selva i ICV «s´aguanta pels fils».

García ha exposat que ha de parlar amb l'alcalde Martí Nogué dels fets que van precedir l'1 d'octubre, sobretot per l'episodi de les claus del local La Laguna, que havia de ser, i va ser, el col·legi electoral. Tampoc veu gaire clar el regidor d´Esquerra que l´alcalde confirmés a la Generalitat amb un correu electrònic la cessió de l´espai per a votar, i no ho fes amb un decret com van fer la gran majoria dels batlles.

La sortida del regidor d´ERC del govern suposaria un canvi de la majoria del ple ja que, actualment, el govern compta amb set regidors (cinc d'Independents, un d´ERC i un d´ICV) mentre que a l´oposició hi ha sis membres (quatre del PDeCAT i dos de Capgirem Sils-CUP).

Si Esquerra sortís del govern i passés a l'oposició, el govern perdria la majoria absoluta i, aleshores, seria plantejable una unió del PDeCAT, la CUP i ERC per presentar una moció de censura a Nogué. Aquesta possibilitat encara és llunyana, si bé la voluntat de Juli García és resoldre les discrepàncies amb Nogué el més aviat possible i decidir-se.



El batlle, sorprès

El batlle es mostra sorprès per aquesta polèmica i ha manifestat que ha explicat en diverses ocasions l'episodi de les claus. Si bé reconeix que la decisió sobre el futur del govern «està en mans» d´ERC. Nogué ha exposat que sempre i en tot moment va tenir la voluntat de cedir el local per a la votació i, de fet, els fets es van desenvolupar com tenia previst: va obrir-lo el dissabte per fer-ne l´ocupació i garantir que diumenge estigués obert.

L'episodi de les claus arrenca divendres quan la brigada troba que li falten les claus d´aquest local. L'Ajuntament decideix canviar els panys per evitar que qui les hagi sostret hi pugui entrar i, dissabte, el dia abans de la votació, Nogué obre el local.

Divendres, però, la CUP va criticar el canvi de panys davant el fet que no es pogués votar l'1-O, cosa que Nogué va desmentir. El batlle tenia coneixement que hi havia un grup de gent que volia ocupar el local ja el divendres, el dia abans del que havia programat l´Ajuntament.

Quant al correu electrònic, la carta del president Carles Puigdemont adreçada a l'Ajuntament és clara quan demana que la confirmació de la cessió del local es faci a l´adreça coordinacio.locals@gencat.cat, sense demanar-ne cap més particularitat. Per això, el batlle no entén la polèmica que s´ha generat.