Troben sa i estalvi el noi de Santa Coloma desaparegut

La Policia Municipal de Girona va localitzar ahir a la tarda, sa i estalvi, el noi de Santa Coloma de Farners desaparegut des del 4 d'octubre. L'últim cop que se l'havia vist va ser agafant un autocar per anar a Vilobí d'Onyar. Es tracta d'Adama Saho, de 27 anys. La policia el va trobar a la pujada dels Polvorins, a la zona de les Pedreres de Girona. Una ambulància el va atendre i va trobar-lo en bon estat, però per precaució se'l va portar al Santa Caterina per descartar lesions internes. L'avís el va donar un treballador de la brigada municipal, que havia vist al diari que havia desaparegut un noi i li va semblar reconèixer-lo ja fa uns dies a les Pedreres. Ahir el va tornar a veure i va avisar la policia.