Breda paga el 30% del manteniment del pas soterrat de l'estació de Riells

Els ajuntaments de Breda i de Riells i Viabrea han arribat a un acord perquè la corporació bredenca pagui part del manteniment del pas soterrat que dona servei a l'estació de ferrocarril de Riells i Viabrea-Breda. Concretament, l'Ajuntament de Breda es farà càrrec del 30% del cost del manteniment anual, que calcula que pujarà un import d'uns 2.200 euros –dependrà del que pugi la factura elèctrica.

L'Ajuntament de Breda votarà aquest conveni de col·laboració en el ple del proper dilluns. L'acord entre els dos ajuntaments veïns inclou que el de Breda abonarà 5.023 euros perquè la mesura tindrà efectes retroactius des de l'any 2015. L'alcalde de Riells i Viabrea, Josep Maria Bagot, ha explicat que el finançament parcial per part de l'Ajuntament de Breda del pas soterrat ja s'havia acordat de paraula l'anterior mandat amb l'alcalde bredenc d'aleshores, mentre el pas estava en execució. No obstant això, l'acord oficial no ha arribat fins ara, de manera que fins ara el manteniment l'havia abonat Riells i Viabrea, si bé ara rebrà la part que li pertoca a Breda.

Els dos ajuntaments han coincidit que, malgrat que el pas soterrat es troba en terme de Riells i Viabrea, té un alt nombre d'usuaris provinents de Breda, de manera que es considera oportú aquest finançament repartit.