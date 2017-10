Mor la dona de 83 anys afectada pel brot de legionel·losi de Blanes

Una dona de 83 anys que es trobava ingressada en estat molt greu pel brot de legionel·losi detectat a Blanes ha mort aquest divendres. Segons informa l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), dels altres cinc afectats restats, dos van rebre l'alta mèdica i tres continuen hospitalitzats. Tots ells tenen entre 52 i 92 anys, si bé la mitjana d'edat se situa als 82 anys. Tots els casos tenen patologia de base o edat avançada, i viuen o han estat al municipi durant el període d´incubació. Els afectats van començar a presentar símptomes entre el 22 de setembre i el 8 d´octubre. En tres dels casos s´ha pogut recollir mostra clínica per fer l´estudi molecular.

Segons l'Agència de Salut Pública de Catalunya, continua en curs l´enquesta epidemiològica a càrrec de la Unitat de Vigilància Epidemiològica. També s'està fent l'estudi ambiental per part de l'equip territorial de Protecció de la Salut per delimitar les possibles instal·lacions de baix i alt risc presents a la zona, així com la inspecció, recollida i anàlisi de mostres de les mateixes.

D'altra banda, s'informa que aquest divendres han sabut d'una altra notificació relacionada amb Blanes. Està en estudi i a l'espera que es faci la valoració per tal de poder confirmar si forma part o no del mateix brot.

Segons indica el Canal Salut, la legionel·losi és una malaltia d'origen ambiental causada per un bacteri anomenat Legionel·la. Té dues possibles manifestacions: la febre de Pontiac, que és lleu i presenta símptomes semblants als de la grip, com ara dolor muscular, tos, mal de cap i nàusees, i la infecció pulmonar o malaltia del legionari, caracteritzada per pneumònia i febre alta que pot arribar a provocar la mort. Des de l'any 1989 la legionel·losi és una malaltia de declaració obligatòria individualitzada a Catalunya.