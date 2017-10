50 anys de l'escola Mossèn Joan Batlle

L'escola Mossèn Joan Batlle, del barri de Ca la Guidó-Mas Carolet, a Blanes, ha encetat aquesta setmana els actes commemoratius del 50è aniversari de la seva posada en marxa: 1967-2017. Més concretament, el vespre d'aquest passat dimecres va celebrar un sopar popular que va comptar amb una nodrida assistència d'alumnes i famílies, mestres, exalumnes i ex-mestres. La comunitat educativa passada i present es va aplegar per donar el tret de sortida d'uns actes que inclouran diverses activitats.

Abans de l'àpat, hi va haver un breu torn de parlaments encapçalats per la directora de l'escola Mossèn Joan Batlle, Lídia Pastor, i l'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez. Lídia Pastor –que es va incorporar a l'escola ara fa 19 anys– va remarcar els nexes d'unió que hi ha amb els barris adjacents, especialment amb Ca la Guidó, així com la vitalitat d'una comunitat educativa involucrada en nombrosos projectes. Per la seva banda, la intervenció de Lupiáñez va ser especialment emotiva en la seva condició d'exalumne d'aquesta escola, quan era un infant acabat d'arribar amb la seva família procedent d'una localitat granadina, i vivia al barri de Mas Enlaire.

Durant aquesta part de l'acte, la més oficial i formal, l'alcalde de Blanes va lliurar simbòlicament a la directora de l'escola Mossèn Joan Batlle una placa commemorativa en record dels 50 anys que se celebren enguany. La placa està previst que s'instal·li properament a l'entrada de les dependències del centre educatiu, en un lloc destacat perquè tothom la pugui veure.

Tot seguit, va començar el moment més dolç de la nit, el sopar popular a base d'un aperitiu, escalopa amb patates i, sobretot, el que no ha de faltar mai en una celebració d'aniversari: un pastís commemoratiu. Després de sopar, es va obrir un torn d'actuacions dalt l'escenari on havien tingut lloc els parlaments. S'acceptaven tota mena de manifestacions artístiques i declamatòries: cançons, balls, discursos, etc.

En aquest sentit, les intervencions en viu i en directe es van fer de manera individual o en grup, com per exemple les actuacions d'un grup de sevillanes del barri format majoritàriament per exalumnes, o bé músics de l'antiga Banda Mossèn Joan Batlle, que van recuperar per unes hores aquesta formació.

Organitzat per la direcció del centre educatiu amb la col·laboració de l'AMPA i de l'Ajuntament de Blanes, l'escola estava tota engalanada no tan sols amb cartells que anunciaven la commemoració del 50è aniversari, sinó també amb globus, guirnaldes i espelmes. Els participants podien signar i deixar missatges en sengles llibres d'actes, i fer-se fotografies en un especial photocall compost per un pupitre antic i altres elements històrics típics d'una escola dels anys 60.



Una càpsula del temps

Un altre dels ingredients especialment preparats per a l'ocasió van ser diversos plafons on tothom qui va voler va poder enganxar-hi fotografies de record del seu pas per l'escola, ja fossin exalumnes o exmestres. Aquest racó del pati on es van instal·lar es presentava amb el títol genèric «Un passeig per la vida de la nostra escola» i, properament, una selecció de les fotografies formarà part d'una exposició commemorativa que s'allotjarà a Casa Saladrigas.

Altres activitats que formaran part del cicle commemoratiu tindran lloc el 20 de novembre, amb una Nit Astronòmica, i el 20 de desembre amb una jornada dedicada íntegrament als alumnes i on, entre altres ingredients, es farà una càpsula del temps.

L'escola Mossèn Joan Batlle va ser la primera escola de barri que es va posar en marxa a Blanes, sorgida de la necessitat d'acostar el servei educatiu a tots els veïnats. Durant els anys 60 el municipi havia començat a experimentar un creixement demogràfic que l'havia fet engrandir, i més encara al barri de Ca la Guidó, on hi havia blocs de pisos on vivien famílies d'obrers que majoritàriament treballaven a l'antiga fàbrica SAFA.

L'Ajuntament de Blanes va triar el nom de Mossèn Joan Batlle per a la nova escola a través d'un acord de ple unànime l'any 1966. Joan Batlle i Valls (Calella de la Costa, 1872 – Blanes, 1939) va arribar a Blanes el 1896, i va desenvolupar nombrosos projectes musicals i corals al municipi, on la seva obra ha esta recordada amb respecte i admiració.