Detenen dos lladres que van agredir i amenaçar amb una pistola dues adolescents a Blanes per robar-los la bossa de mà

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos lladres que van agredir i van amenaçar amb una pistola dues adolescents a Blanes (Selva) per robar-los la bossa de mà. Els fets van tenir lloc aquest diumenge passat a les sis del matí pels voltants de l'estació de tren del municipi. Els dos agressors, que tenen 18 i 19 anys i viuen a Barcelona, van donar una cop de puny a una de les menors i les van amenaçar de mort amb l'arma de foc. Qui primer va arribar a lloc va ser una patrulla que venia de la zona dels Pins i que va trobar-se amb les víctimes just després que els lladres les intentessin robar. Després de demanar reforços, els agents van detenir els nois per amenaces, lesions i temptativa de robatori amb violència i intimidació. Després de passar davant del jutge, els dos lladres, que tenen antecedents, han quedat en llibertat provisional.

La detenció dels dos lladres va tenir lloc aquest diumenge a primera hora del matí. Pels voltants de les sis, els Mossos d'Esquadra van rebre l'alerta que hi havia una baralla a la zona dels Pins de Blanes. Una patrulla va anar allà per comprovar-ho i no va veure-hi res, però quan feia ronda pels voltants de l'estació de Renfe es va trobar amb les dues adolescents a qui els lladres havien assaltat.

Els dos joves, que són de nacionalitat espanyola i viuen a Barcelona, van abordar les menors amb l'objectiu de robar la bossa de mà a una d'elles. Com que no ho van aconseguir, li van donar un cop de puny a l'adolescent i després van amenaçar de mort les dues noies apuntant-les amb una pistola.

La patrulla va demanar reforços i els agents van aconseguir atrapar els lladres quan ja es trobaven a l'andana de l'estació. Allà, els van identificar i els van escorcollar. Un d'ells duia al damunt una arma detonadora, que era la que havien fet servir per intimidar les menors.

Els Mossos d'Esquadra els van detenir pels delictes d'amenaces, lesions i temptativa de robatori amb violència i intimidació. Els detinguts, que tenen antecedents, van passar aquest dilluns a disposició del jutjat de guàrdia de Blanes. Després de prendre'ls declaració, el jutge els va deixar en llibertat provisional.