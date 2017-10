Lloret de Mar posa en marxa la nova ordenança per regular els pisos turístics

L'Ajuntament de Lloret de Mar posarà en marxa el mes vinent la nova ordenança per regular els habitatges d'ús turístic. El municipi té comptabilitzats fins ara 2.946 pisos d'aquest tipus (amb un total de 16.362 places) i compta amb una moratòria d'un any, que congela la concessió de noves llicències. La normativa preveu multes de 750, 1.500 i 3.000 euros en funció de la gravetat dels incompliments i, en casos molt greus com el de l'excés d'aforament, el consistori contempla la possibilitat de fer fora als usuaris en menys de 24 hores o bé anul·lar la llicència, que no es podria renovar abans d'un any. A més, han incorporat dos inspectors externs i l'any vinent preveuen crear un cos d'inspectors per fer un major control.

L'Ajuntament també treballa en un Pla Especial per regular l'activitat, que vol presentar a finals d'any just quan finalitza la moratòria. La voluntat és que aquest document fixi una densitat màxima per zones i evitar així una massificació. Els serveis tècnics van situar l'any passat el llindar òptim d'aquest tipus d'habitatges a l'entorn dels 3.000.

La nova ordenança recull, entre d'altres coses, la documentació i requisits a presentar per poder demanar el permís, com es farà el control i l'obligatorietat d'instal·lar unes plaques informatives als habitatges amb aquesta activitat. També estableix un telèfon de contacte actiu les 24 hores i l'ocupació màxima per pis.