Prop de 100 professionals del sector turístic de quatre països visiten Lloret de Mar

Lloret de Mar ha rebut en les últimes setmanes la visita de 92 professionals del sector turístic internacional que s'han desplaçat fins a la ciutat per conèixer en primera persona l'oferta turística de la destinació. Es tracta de periodistes, agents de viatges, coordinadors de grups i representants d'empresa que han visitat Lloret en diferents accions promocionals realitzades en col·laboració amb entitats supramunicipals de promoció turística com són l'Agència Catalana de Turisme i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i acompanyats per representants de Lloret Turisme.

El primer grup a arribar va ser el format per quatre periodistes de Moldàvia que gaudien d'un viatge per Catalunya per realitzar un reportatge turístic sobre la destinació. També al setembre, un grup d'agents de l'operador AnexTour que incloïa els vint millors venedors de la destinació de Catalunya d'aquesta temporada van poder gaudir d'un viatge d'incentiu a la Costa Brava com a premi a les seves vendes que incorporava una visita a alguns dels llocs més emblemàtics de Lloret. Ja a principis d'octubre, vuit representants de l'empresa francesa especialitzada en l'organització de viatges en grup, Locatour, acompanyats de divuit agents col·laboradors van desplaçar-se fins a Lloret per conèixer l'oferta familiar de la destinació i participar en un workshop amb altres destinacions del territori certificades en turisme familiar.

Les accions van seguir la setmana passada amb la visita d'un grup de disset agents de l'operador del Regne Unit Jet2 Holidays i amb la visita el dia 18 d'octubre de disset agents de Thomas Cook als quals es mostrarà l'oferta global de platja urbana de Lloret de Mar.

En paraules d'Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme: «Des de Lloret Turisme valorem molt positivament que agents i periodistes vinguin a Lloret a conèixer la nostra oferta i tenir l'oportunitat d'acompanyar-los».