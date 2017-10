Lloret crearà un cos d´inspectors per controlar els pisos d´ús turístic

La nova ordenança d'Habitatges d'Ús Turístic de Lloret de Mar que es va aprovar per ple la setmana passada entrarà en vigor a principis d'aquest mes de novembre. Lloret de Mar compta actualment amb 2.946 Habitatge d'Ús Turístic donats d'alta, fet que suposa 16.362 places, ha informat l'Ajuntament. Jordi Sais, regidor de Coordinació de Govern, explica que «aquesta ordenança recull, entre altres, la documentació i requisits a presentar per poder demanar una llicència d'HUT; la manera en la qual es farà un control de l'activitat i l'obligatorietat d'instal·lar unes plaques informatives que estaran als habitatges que exerceixen aquesta activitat i que inclou dades com un telèfon de contacte 24 hores i l'ocupació màxima de l'habitatge, entre d'altres». El regidor ha recordat que «aquest estiu hem incorporat dos inspectors externs i l'any vinent està previst crear un cos d'inspectors propi a fi de realitzar un millor control sobre l'activitat i per detectar els habitatges que desenvolupen l'activitat de forma il·legal».