Retallen el circuit de motocròs de Santa Coloma per poder legalitzar-lo

Els responsables del circuit de motocròs de Santa Coloma de Farners, a Can Mariano, han decidit prescindir de la part del traçat que discorre pel terme municipal de Brunyola.

Motoclub 2000 és l'entitat que gestiona el circuit i el seu secretari, Quique Martín, ha explicat que han pres aquesta decisió arran de la impossibilitat de regularitzar-lo ja que l'Ajuntament de Brunyola ha informat desfavorablement al pla especial urbanístic que es tramitava per legalitzar l'activitat. Amb la modificació del traçat, el circuit afectarà únicament el terme municipal de Santa Coloma, l'Ajuntament del qual sí que ha informat favorablament al pla especial.

Precisament, el Consell Comarcal de la Selva havia de denegar ahir l'aprovació del pla especial del circuit perquè el tram que es troba al municipi de Brunyola és incompatible amb la qualificació del terreny que ocupa, sòl de protecció especial.

Martín ha explicat que el circuit fa un parell de dècades que està en funcionament i que s'ha intentat regularitzar en diverses ocasions. Aquesta darrera va comptar amb l'informe favorable al pla especial de l'Ajuntament de Santa Coloma, però el desfavorable de Brunyola.

Per aquest motiu, els responsables del circuit han decidit refer el pla especial i eliminar el traçat que passa pel terme de Brunyola –una superfície reduïda del total del circuit–. D'aquesta manera, l'únic ajuntament que s'haurà de pronunciar és el de Santa Coloma, que ja hi havia donat el vistiplau.

Martín confia que el fet que només s'hagi de pronunciar l'Ajuntament farnesenc agilitzarà el tràmit, i podrà obtenir la llicència d'activitat.

D'altra banda, el circuit es troba tancat arran d'una denúncia per soroll. Martín ha explicat que les proves de sonometria no van superar el límit establert i que, de totes maneres, han fet modifiacions al circuit per reduir-ne l'impacte sonor i confia a poder reobrir-lo al més aviat possible.