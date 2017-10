Lloret retira les mesures de seguretat instal·lades arran dels atemptats

L'Ajuntament de Lloret de Mar va començar ahir a retirar les mesures de seguretat instal·lades arran dels atemptats terroristes que el 17 d'agost passat van causar la mort de 15 persones a Barcelona i una a Cambrils i més d'un centenar de ferits.

Segons va detallar el consistori lloretenc, la retirada d'aquestes mesures preventives addiccionals es farà de «manera gradual» coincidint amb la finalització de la temporada estival i per tant, també, amb la disminució de l'afluència turística al municipi.

Aquesta retirada consistirà principalment a treure de la via pública els blocs de formigó, tipus «New Jersey», que es van instal·lar en diverses zones de la població per bloquejar els pas de vehicles no autoritzats. Tot i això, l'Ajuntament mantindrà les tanques en espais on habitualment hi circula molta gent, com en els carrers on s'ubiquen les parades del mercat setmanal dels dimarts i en espais com el centre històric, on es duen a terme esdeveniments durant tot l'any.

Pel que fa a l'illa de vianants, a la zona del carrer de Sant Pere, les pilones automàtiques mantindran les restriccions establertes.

Tot i que algunes mesures de seguretat aplicades ja es van aixecar el passat 23 d'agost, com la restricció de trànsit en un sentit de la circulació a l'avinguda Just Marlès i al passeig Marítim durant la nit, els blocs de formigó es van mantenir fins que es donés per finalitzada la temporada turística.