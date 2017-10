Blanes enllesteix el canvi del terra del passeig de Dintre

Les obres per substituir la terra que hi havia al passeig de Dintre de Blanes per sauló sòlid, van finalitzar ahir, segons va informar l'Ajuntament blanenc. A primera hora de la tarda, els operaris van retirar les tanques de seguretat que durant les darreres setmanes impedien el pas a la zona on s'efectuaven els treballs. Una vegada retirades les tanques, es va procedir a instal·lar el mobiliari urbà que es va haver de desmuntar amb motiu de les obres, principalment papereres. Els treballs de substitució del paviment van començar el passat 26 de setembre i, des de llavors, el mercat de fruites i verdures es feia al passeig del Mar. Dilluns tornarà al seu lloc habitual.