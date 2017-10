Breda arranja i millora la zona de descans de la font d´en Mingo

L'Ajuntament de Breda ha dut a terme l'arranjament i millora de l'entorn de la font d'en Mingo, situada a l'avinguda Mossèn Pere Ribot. Segons el consistori, l'actuació es va centrar en la zona de descans que hi ha al costat de la font. Concretament, es va consolidar el mur de pedra existent i es va rematar amb una fila de rajoles ornamentals a la part superior. Els treballs es van completar amb la instal·lació de dos bancs i una paperera per renovar la zona de descans que ja existia al costat de la font. Situada als terrenys que ocupaven els antics safareigs públics, la font d'en Mingo és una creació de l'artista local Teresa Mas l'any 1993 per encàrrec de l'Associació de Veïns Vilatans de Breda.