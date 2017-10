El govern de Santa Coloma vol apujar el 2018 els rebuts de l´aigua i el clavegueram

L'equip de govern de Santa Coloma de Farners (ERC-MES) té previst augmentar lleugerament els rebuts de l'aigua i el clavegueram el pròxim any 2018, i mantenir congelada la resta d'impostos i taxes municipals. Almenys aquesta és la proposta d'ordenances fiscals que presentarà l'equip de govern per a ser votada i aprovada inicialment en el proper ple municipal que es farà el dilluns, 23 d'octubre a les vuit del vespre. ERC-MES té vuit regidors mentre que a l'oposició hi ha set regidors del PDeCAT, un de PSC i una edil de la CUP.

Segons va informar ahir el consistori, la decisió de congelar la pràctica totalitat d'impostos i taxes municipals es vol fer amb la «voluntat de no incrementar la pressió fiscal» als seus ciutadans. «La congelació d'ordenances respon a una gestió econòmica mesurada i responsable durant els prop de dos anys i mig de l'actual mandat» va explicar l'alcalde Joan Martí, qui va recordar que els últims dos anys les variacions van ser «mínimes».

De fet, l'any passat només es van variar les taxes als ensenyaments no reglats, com són l'Escola de Música i l'Escola d'Adults, que es van reduir un 1%, el servei de cementiri que va passar dels 11,20 euros als 12 euros; i les taxes de clavegueram i de subministrament d'aigua potable, que es van apujar un 1,08%.

Enguany, es preveu apujar de nou els rebuts d'aigua i clavegueram en un 1,33% i un 1,11% respectivament. Un increment que, segons l'Ajuntament, es deu al «compromís contret» en el moment de la creació de l'empresa mixta responsable del servei municipal d'aigües, Aigües Colomenques SL l'any 2013. Llavors ja es preveia l'amortització de la inversió a través d'increments tarifaris.

Com a novetat en les ordenances fiscals, per a aquelles famílies colomenques més desafavorides està prevista una tarifa social. Es tracta d'una bonificació del 50% en el primer tram de consum del rebut de l'aigua. Serà l'àrea d'Acció Social i Habitatge de l'Ajuntament, qui valorarà els diferents casos de famílies que requereixin aquesta ajuda.



Nou impost

La proposta també inclou un nou impost per a empreses explotadores de subministraments. En concret, s'establirà una taxa per utilització privativa o aprofitament especial del vol, sòl o subsòl de les vies públiques per a aquestes empreses explotadores que resultin d'interès general o que afectin a la totalitat o una part important del veïnat, com seria el cas del servei del gas, la fibra òptica o l'electricitat.