UGT denuncia la «precarietat» dels menjadors escolars de la comarca

El sindicat UGT va denunciar ahir la situació de «precarietat» que assegura que estan patint els menjadors escolars de la comarca selvatana, un servei que estaria gestionat per l'empresa Assistens Escolars. Segons el sindicat, el nombre d'alumnes per monitor supera l'estipulat en el contracte d'adjudicació del servei provocant «una sobrecàrrega» que provoca que es «redueixi» la qualitat del servei als alumnes.

A més, la UGT assegura que no es cobreixen les baixes del personal contractat, el que incrementa les càrregues de treball. «Hem sol·licitat informació a l'empresa per saber quanta gent hi ha contractada i en quins centres, i de moment no ens han donat cap informació. Hi ha molta opacitat», va criticar ahir la delegada sindical, Maria José González qui va afegir que el problema s'ha detectat sobretot a Blanes i a Lloret.

A més, González va subratllar que la situació de precarietat s'agreuja «encara més» tenint en compte que els nens i nenes amb necessitats educatives especials no disposen de monitor de suport. «Els treballadors estan desbordats», va ressaltar.



Crítica al Consell Comarcal

El sindicat també assegura que s'han posat en contacte amb el Consell Comarcal de la Selva, que és qui fa quatre anys va adjudicar el contracte d'aquest servei a l'empresa de restauració Scolarest per un termini de vuit anys. Aquesta companyia hauria subcontractat l'empresa Assistents Escolars. «La nostra secció sindical fa dos anys que informa el Consell Comarca d'aquestes incidències sense que hagi millorat la qualitat del servei», va exposar el sindicat en un comunicat, afegint que l'ens està «actuant com a espectador, sense obligar l'empresa al compliment del contracte». Per la seva part, el president del Consell, Salvador Balliu, va assegurar ahir que «no tenia constància» d'aquestes queixes. De moment, l'empresa i el sindicat tenen previst reunir-se el pròxim 7 de novembre per tractar la problemàtica.