Maçanet calcula que arreglar els vestidors del Residencial costarà uns 100.000 euros

Arreglar els vestidors encara per estrenar de la urbanització Residencial Park de Maçanet, podria costar uns 100.000 euros, gairebé la meitat del que va costar construir-los: prop de 250.000 euros. Almenys aquest és el càlcul que ha fet el consistori maçanetenc després de veure els danys que els vàndals han causat a la instal·lació aquests últims mesos. «Reposar i arreglar tot el material robat o malmès en els vestidors podria costar entre 90.000 i 100.000 euros», explica el batlle, Josep Maria Ciurana (AM), precisant que el càlcul és aproximat.

La construcció d'aquests vestidors havia de tenir un cost exacte de 248.551 euros finançats amb una partida del PUOSC de la Diputació de Girona –avançats pel consistori– i partides municipals. Les obres es van iniciar a finals de l'any 2016 amb l'enderroc dels vestidors existents per les «deficiències» estructurals que presentaven i la seva inauguració estava prevista per al passat 20 de maig. L'acte, però, es va haver d'ajornar indefinidament perquè l'obra estava inacabada. Segons el projecte, l'edifici preveia dues zones diferenciades: una de destinada a vestidors, serveis públics i bar, i una segona per a una sala polivalent, on es poguessin celebrar reunions veïnals i altres actes. L'estructura es va alçar i es va col·locar part del material a l'interior. Però mai es van acabar d'instal·lar serveis com el gas o la llum, ni es va urbanitzar l'entorn. Tot i això, al maig estaven nous de trinca i gairebé a punt per ser utilitzats.

Ara, només cinc mesos després, ja pràcticament no en queda res. La majoria de parets o de plaques del sostre estan foradades o arrencades, les portes esbotzades, les parets exteriors plenes de grafits i fins i tot han desaparegut les dutxes i els vàters que ja estaven a punt per ser estrenats. I és que, segons precisa Ciurana, l'empresa que va obtenir el contracte per executar l'obra, va deixar la instal·lació sense vigilància i sense entregar. «Cau a trossos», concreta el batlle.

Segons Ciurana, els problemes van començar quan els empresaris locals subcontractats per l'adjudicatària per realitzar els diferents treballs haurien informat el consistori que encara «no havien cobrat». Per aquest motiu, l'Ajuntament va retenir el pagament de l'obra, motiu pel qual d'aquells prop de 250.000 euros en van pagar una quantitat petita. «Ens van denunciar per impagament i nosaltres els vam denunciar per no haver acabat ni entregat els vestidors», subratlla Ciurana, que avança que tot plegat es podria resoldre aviat. «Ara és tot als jutjats, però en uns 15 dies es podria rescindir el contracte, moment en el qual prendríem possessió de l'edifici i podríem fer un peritatge per valorar els danys de reposició», especifica. Uns danys que el consistori reclamarà a l'adjudicatària. «El que farem un cop aquesta obra passi a ser de l'Ajuntament serà buscar una solució per arreglar aquest espai», assegura Ciurana.