L'alcalde de Blanes s'adhereix al manifest d'alcaldes del PSC contra de l'aplicació del 155

L´alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez (PSC) s'ha sumat al manifest que diversos batlles del seu partit han elaborat i recolzat durant el cap de setmana contra l´aplicació de l´article 155 per part per part del govern de l´Estat espanyol.

El manifest expressa el "més radical desacord i rebuig a l´aplicació de l´article 155 i les mesures que se´n deriven, comunicades pel govern de l´Estat" i també demana "que el PSC s´oposi frontalment a aquesta mesura i no validi, en cap cas, la seva posada en marxa".

Miquel Lupáñez ha explicat que basa aquesta seva decisió no tan sols pels esdeveniments succeïts aquestes darreres setmanes, sinó també per la creixent situació de desafecció que s´ha anat produint al llarg dels anys.

En aquest sentit, l´alcalde de Blanes remarca: "Tothom que em conegui sap que no sóc independentista, però el què no puc consentir com a demòcrata i defensor de la llibertat és que el govern de l´estat espanyol continuï aquesta escalada de greuges i despropòsits".



Deixarà el PSC

Segons l´alcalde de Blanes, amb la intenció que hi ha ara per part del govern estatal d´aplicar l´article 155 "estem assistint al segrest de l´autonomia del Parlament de Catalunya, que va ser escollit democràticament, i això no es pot consentir. El president de la Generalitat ha fet gestos per negociar, però en canvi des de l´Estat espanyol sempre ha obtingut el silenci o la negació per resposta". Miquel Lupiáñez ja va evidenciar el seu rebuig contra les càrregues policials de l´1-O i contra l´empresonament de Sánchez i Cuixart participant en les concentracions ciutadanes que es van fer el 2 i 17 d´octubre, respectivament.

Ara bé, davant la possibilitat que el proper divendres el Partit dels Socialistes de Catalunya doni suport des del Senat a l´aplicació de l´article 155, el batlle blanenc també ha avançat que deixarà el partit.

De fet, des que fa setmanes es va començar a plantejar la possibilitat que el govern de Madrid tirés endavant aquesta mesura, Lupiáñez explica que ja ho tenia clar: "L´aplicació de l´article 155 de la Constitució en l´actual context i les circumstàncies que s´estan donant a Catalunya significa travessar una línia vermella que, com a demòcrata català, no puc tolerar de cap de les maneres. Per això, si el proper divendres el PSC al Senat hi dóna suport o s´absté, automàticament significarà que trenqui el meu carnet com a membre d´una formació política que ja no em representa".



Debatre la moció de l´ACM i l´AMI

Una altra qüestió que ha volgut fer pública l´alcalde de Blanes és la seva intenció de incloure per urgència al proper ple municipal la moció per aturar la suspensió de l´autonomia de Catalunya que promouen l´Associació Catalana de Municipis (ACM) i l´Associació de Municipis per la Independència (AMI). La sessió plenària ordinària d´aquest mes de l´Ajuntament de Blanes s´ha convocat per aquest dijous 26 d´octubre, i aquest matí de dilluns Alcaldia ja s´ha posat en contacte amb els impulsors de la proposta d´acord per informar-los sobre la intenció de portar-la al ple municipal del consistori blanenc.