Anglès es planta davant l´incivisme veïnal

L'Ajuntament d'Anglès ha dit prou a l'incivisme perpetrat per alguns veïns de la localitat, els quals llancen mobles, runa o altres objectes als contenidors de la brossa. L'últim abandonament es va produir aquest cap de setmana al parc de Can Cendra on algun veí va abandonar un sofà i un armari de plàstic als contenidors i a les escales adjacents. Per això, el consistori va demanar ahir a través de les xarxes socials, la col·laboració ciutadana per identificar els responsables d'aquests abocaments fent-los fotografies i trucant a la policia local.