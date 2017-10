Blanes El mercat torna al Passeig de Dintre

Les parades del mercat de fruites i verdures de Blanes van ocupar ahir de nou el Passeig de Dintre després les obres efectuades per substituir la terra que hi havia per sauló sòlid. Els treballs van començar el 26 de setembre, i des de llavors el mercat s'havia reubicat de dimarts a dissabte al Passeig de Mar, mentre que els dilluns es feia a la plaça dels Dies Feiners i la plaça d'Espanya. Aquestes obres, amb un cost de 54.734 euros, es van fer arran de la demanada dels paradistes els quals quedaven molt enfangats quan plovia.