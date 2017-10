La CUP de Blanes torna a demanar sense èxit la dimissió de Narcís Piferrer

La CUP de Blanes va tornar a demanar, sense èxit, la dimissió del conseller delegat de l'empresa mixta Aigües de Blanes, Narcís Piferrer, investigat per un jutjat de Girona també per la seva gestió al capdavant d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Agissa). El regidor Jaume Pujadas va fer aquesta petició a la reunió del consell d'administració d'Aigües de Blanes, que es va celebrar dijous passat i on va denunciar la «manca de transparència» en la seva gestió, així com la perllongació de concessions i la possible vinculació amb altres empreses esquitxades per casos de corrupció.