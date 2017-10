Deixar mobles al carrer a Anglès es multarà amb 6.000 euros

Anglès ha decidit posar punt i final a un tipus d'incivisme que genera problemes econòmics, de mobilitat i de salubritat al poble: l'abandonament de mobles i altres objectes de gran dimensió al carrer. I per fer-ho, no dubtarà a sancionar amb multes de fins a 6.000 euros, aquelles persones – siguin o no veïns de la localitat– als quals s'identifiqui amb les mans a la massa. Així ho va explicar ahir el regidor de Seguretat i Policia, Josep Casadellà (AM), qui va assegurar que en aquest tipus concret d'infracció s'aplica la Llei de Residus de la Generalitat. «És una gran falta de civisme i de delicadesa cap a la resta de veïns i arriba un moment en el qual has de dir prou», va valorar l'edil, qui va afegir que, per aquest motiu, des del consistori es va decidir aplicar la «sanció més alta que podíem aplicar».

En aquest sentit, Casadellà va ressaltar que aquest és un tipus d'incivisme «que no es pot permetre», ja que genera un sobrecost que han d'acabar assumint els veïns.

«La recollida de mobles es fa el primer i el tercer dimarts de cada mes, però quan apareixen mobles abandonats, s'ha de fer una recollida especial que acaben pagant els ciutadans d'Anglès», va lamentar el també primer tinent d'alcalde. A més, la grandària i sovint l'estat en què es troben aquests objectes poden generar problemes de mobilitat –ja que es deixen al mig del carrer o davant dels contenidors– i de salubritat.

De moment, l'Ajuntament ja ha penjat tres plafons repartits arreu del poble on s'informa dels dies de recollida de mobles i de la imposició d'aquesta sanció en cas de no respectar-se l'horari. De moment, però, no ha estat suficient, ja que aquest cap de setmana van aparèixer un sofà i un armari de plàstic desmuntat a les escales d'accés al parc de can Cendra. «Ha estat la gota que ha fet vessar el vas», va puntualitzar el regidor de Seguretat.

Per això, ara, el consistori ha anat un pas més enllà i a través de les xarxes socials ha demanat la col·laboració dels ciutadans per poder identificar els responsables d'aquests abocaments fent-los fotografies i trucant a la policia local. «Encara no n'hem enganxat cap in fraganti, i per això demanem la complicitat de la gent», va indicar Casadellà.



Disminució de faltes

En relació al civisme, l'edil anglesenc també va especificar que d'ençà que es van aprovar i aplicar les ordenances municipals de civisme i de tinença d'animals s'ha «notat» una disminució de faltes com abandonar la brossa a la via pública, trepitjar parterres, pintar grafits al mobiliari urbà o no recollir els excrements de gos, entre moltes altres actuacions.

Segons dades facilitades pel consistori, des del dia 9 de juny –quan es va començar a aplicar l'ordenança de civisme– i fins avui s'han fet 175 serveis i s'han tramitat 4 denúncies. En aquest cas les sancions econòmiques poden anar dels 50 als 150 euros, en cas d'una infracció lleu, i de fins a 3.000 euros, en el cas més extrem d'una infracció molt greu.

Respecte a l'ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals, les sancions poden anar des dels 100 euros i fins als 3.000 euros. En aquest cas, des de l'1 de gener s'han portat a terme 376 serveis i s'han tramitat un total de 14 denúncies.