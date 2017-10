El Consell Comarcal participa en un «networking» per a un projecte a Roma

El Consell Comarcal de la Selva va participar del 14 al 17 d'octubre en un networking a Roma (Itàlia) focalitzat en la creació d'un projecte de cooperació cultural entre diferents institucions de la Unió Europea. La jornada va ser liderada per l'Associazione Teatrale fra Comuni di Lazio de Roma i per l'Ajuntament de Priverno, que van ser els responsables d'acollir els participants i presentar-los la iniciativa CRIC Castelli Romani Creative Invasion. En el transcurs d'aquesta sessió de treball, per part del CCS es van presentar els principals atractius de la comarca de la Selva com a territori.