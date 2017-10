El nou capgròs de Vilobí, gran protagonista de la 6a Fira de la Llet

El nou capgròs de la colla gegantera de Vilobí d'Onyar es va convertir en el gran protagonista de la 6a edició de la Fira de la Llet, que es va celebrar amb èxit el cap de setmana passat. La figura, que representa una vaca i s'anomena Bepa, va ser estrenada durant la inauguració del certamen que es va fer dissabte a les 12 del matí i va comptar amb la presència de diverses autoritats. «Ha estat la nota simpàtica d'aquesta edició de la fira, fent dibuixar un somriure a grans i petits», va ressaltar l'alcaldessa, Cristina Mundet.

Com a preàmbul, el dijous va tenir lloc la Jornada Tècnica Agroramadera, que va reunir professionals del sector i en la qual es va atorgar el reconeixement al mèrit a la promoció del sector lleter al gerent i ànima de La Fageda, Cristóbal Colón. «La valoració general és molt positiva, tant en el nombre de visitants com en les noves activitats i la reorganització dels espais», va valorar Mundet qui, en referència a la importància del sector primari al municipi, va destacar que «l'ànima d'aquesta fira és que mostrem el que realment som; aquest és un sector que ens sentim molt nostre i això es nota».

La Fira de la Llet és per al municipi de Vilobí d'Onyar l'esdeveniment més rellevant i que més visitants atrau al llarg de l'any. I és que a Vilobí, cada dia, les 8 explotacions ramaderes de llet produeixen uns 70.000 litres de llet. I per arrodonir-ho, al municipi hi ha 3.163 habitants, però 3.200 caps de bestiar boví de llet.

Dels actes més destacats de la programació de dissabte van destacar la caminada popular, un concurs de paletes, una exhibició de petanca, una demostració de perruqueria bovina o exhibicions de munyir, entre altres. També es va celebrar el concurs de munyir a mà, que va guanyar Svitlana Slyva. En total, va aconseguir extreure d'una vaca 1,5 litres de llet en un minut de temps, superant en 0,2 litres el guanyador de l'edició passada. En segon lloc va quedar-hi Gala Bondor, amb 1,1 litres, i en tercera posició, Carles Faixedas, amb 700 ml.

L'endemà, diumenge, les activitats van seguir, en aquest cas molt vinculades a la celebració de Sant Galderic. Ja ben d'hora es va fer la concentració de tractoristes, per iniciar una ruta de tractors d'època per diferents camins del municipi, que va finalitzar amb una desfilada i la tradicional benedicció de maquinària agrícola pel centre del nucli urbà. Enguany es va recuperar la marxa en BTT i es va celebrar també l'Ofici solemne en honor al sant patró, un concurs de fer flams i un de dibuix, entre altres. La Jove Orquestra de la Selva va cloure la Fira de la Llet amb un gran concert.