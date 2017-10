Tordera Crema un vehicle al polígon d´Inditex

Ensurt dilluns a la nit al polígon de Tordera on s'hi troba ubicat el centre logístic de la marca Inditex. Segons van informar els Bombers, l'avís de l'incendi es va produir pels volts de tres quarts d'onze de la nit, quan es va cremar la tractora d'un camió que es trobava a la zona industrial. Sortosament, el conductor es trobava fora del vehicle i no va resultar ferit. Fins al lloc s'hi van desplaçar tres dotacions de bombers. Pels volts de dos quarts d'una de la matinada ja van donar el foc per apagat i el servei finalitzat.