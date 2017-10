Blanes farà un sopar per recollir fons per investigar una malaltia rara

Blanes acollirà l'11 de novembre un sopar benèfic en benefici de l'associació Hope, dedicada a la investigació del síndrome de Brown Vialetto Van Laere. Organitzat per diverses entitats, empreses, institucions i col·laboradors de Blanes, Lloret, Tordera, l'esdeveniment es portarà a terme al restaurant Can Tarranc i el seu objectiu és recaptar fons econòmics per crear un equip mèdic d'investigació. El sopar benèfic també servirà per donar a conèixer l'Associació Hope, creada l'estiu del 2015.

La síndrome BVVL és una malaltia neurodegenerativa molt desconeguda de la qual només es coneixen una vuitantena de casos a tot el món, i només dos casos a l'Estat espanyol, un dels quals és el de la jove blanenca Alba Saskia, fundadora de Hope.

Saskia és també l'autora de la novel·la Con un par de alas que va ser escollida entre els 10 treballs finalistes a l'anterior edició dels premis Planeta. El relat, que l'autora va escriure en dues setmanes, és una història d'amor i desamor i de superació personal.

Els tiquets del sopar tindran un preu de 25 euros i es començaran a vendre aquesta setmana. A Blanes es poden adquirir a Can Tarranc, així com a Papereria Laia i Aula Gastronòmica Grenyal; i a Lloret al El Mundo de Carmen.