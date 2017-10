El regidor de la CUP de Blanes Jaume Pujadas renunciarà avui al seu càrrec

El regidor de la CUP de Blanes Jaume Pujadas renunciarà al seu càrrec en el ple municipal previst per a avui a les set de la tarda. Així ho va confirmar l´edil a Diari de Girona, especificant que la renúncia ve motivada per motius personals i professionals, però també pel pacte de la formació de fer un relleu als dos anys de legislatura. «Ha estat interessant conèixer l´Ajuntament de prop i des de dins i la valoració que en faig és positiva», va ressaltar ahir Pujadas, qui va lamentar, però, que les «mancances» apreciades des de fora «són reals». «Això m´entristeix una mica», va afegir el regidor de la CUP. El càrrec el passarà a ocupar Laia Buixeda.

Aquest relleu es produeix només tres mesos després que la regidora de la CUP Clara Castrillo també renunciés al seu càrrec com a edil municipal. Castrillo va ser substituïda per Joan Rota.