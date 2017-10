Una forta disputa entre el públic obliga a posposar el ple de Blanes

L'Ajuntament de Blanes va haver de posposar ahir una hora el ple municipal, a causa de la forta picabaralla que es va produir entre el públic assistent i contra els regidors de les diferents formacions polítiques. La sessió estava prevista per les set de la tarda i finalment es va iniciar a les vuit, motiu pel qual només es van tractar les qüestions d'urgència.

La disputa entre els veïns blanencs es va produir quan els unionistes es van trobar a la sala de plens amb els membres del Comitè de Defensa de la República. Els primers s'havien concentrat a les sis de la tarda per protestar per la pancarta penjada al balcó principal de la casa de la vila amb el lema «Llibertat Presos Polítics» en al·lusió a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, empresonats fa onze dies i també, per dues mocions presentades per ERC en les quals demanaven el canvi de denominació de la plaça d'Espanya per la de plaça 1 d'octubre i l'avinguda Joan Carles I per la de l'avinguda de la República Catalana, mocions que van retirar a última hora.

També el Comitè de Defensa de la República es va concentrar abans del ple per demanar que no s'apliqui l'article 155, la defensa de les institucions catalanes i l'alliberament de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Dues postures oposades que van xocar a la sala de plens i que van causar una forta picabaralla amb crits, insults i amenaces entre uns i altres i contra alguns edils del consistori,

Tot i que l'alcalde, Miquel Lupiáñez (PSC), va intentar sense èxit posar ordre i va intervenir també la policia local, finalment es va optar per convocar junta de portaveus per decidir si se suspenia el ple o es posposava, opció aquesta última, que es va acabar escollint. «Aquest és un espai neutre», va recordar el batlle qui va lamentar els «desagradables» incidents viscuts, el «poc civisme mostrat» i la «manca de respecte». «Venen dies molt difícils i haurem d'aprendre a respectar i modular l'expressió», va afegir Lupiáñez.

Finalment la sessió plenària es va reprendre a les vuit passades del vespre, quan tots els grups municipals van condemnar la disputa protagonitzada pel públic assistent. «Crec que hem de posar seny tant per uns com pels altres», va dir l'edil del PP, Salvador Tordera.

Una postura semblant a la de la regidora socialista, Pepa Celaya, qui va ressaltar la necessitat de «respecte cap a l'altre i serenitat». «Hem de reconstruir tots plegats el nostre país perquè s'han trencat molts ponts», va afegir. Un «respecte» que va emfatitzar el portaveu d'ICV-EUiA, Joan Salmeron.

Per part de la CUP, el regidor Joan Rota va recordar que qui ha de tenir «enfrontaments i debats polítics» són els regidors. «Demanem responsabilitat. No podem pressionar utilitzant coaccions i insults», va puntualitzar. Per la seva part, Àngel Canosa d'ERC va demanar «diàleg, mà estesa i respecte mutu».

A més, el PDeCAT va fer efectiva la seva renúncia com a membre de l'equip de govern amb el PSC, que s'ha quedat sol amb quatre regidors. «Seguirem allargant la mà a tots els grups i treballant per aconseguir una altra majoria», va valorar Lupiáñez.