Lloret de Mar congela l'IBI als particulars i amplia el període d'aparcament gratuït

L'Ajuntament de Lloret de Mar va aprovar ahir les ordenances fiscals que contemplen la congelació de l'IBI i l'ampliació de l'aparcament gratuït.

Les ordenances van ser aprovades amb els vots amb 17 vots a favor (PSC, ERC, PDeCAT, A Lloret sí, es Pot, el regidor no adscrit, Cs i ICV-EUiA) i 4 en contra (Millor).

Una de les principals novetats és l'ampliació del període de l'hora gratuïta als aparcaments municipals que passaran dels 9 mesos -s'excloïa l'estiu- a tot l'any. A més, els residents tindran una reducció del 50% de la tarifa per les hores següents. En el cas dels abonaments de l'aparcament de Costa Carbonell i zona esportiva, es redueixen els preus.

Respecte a l'IBI, es congela i es manté el gravamen del 0,72% per als particulars. En el cas dels béns de naturalesa rústica (que inclou els terrenys urbanitzables on no s'hagi edificat encara) serà del 0,65 euros i també s'aplicarà un gravamen més alt als immobles amb valors cadastrals més alts, que serà del 0,77% per als establiments d'ús comercial amb un valor cadastral mínim de 137.981euros, els d'oci i hostaleria amb un valor mínim de 962.232 euros o els industrials amb un valor mínim de 116.065 euros. Als guals, s'hi aplicarà un increment en funció de les places d'aparcament que hi hagi.