Bonpreu vol posar un supermercat a les naus ubicades al costat de la Burés a Anglès

La cadena de supermercats Bonpreu podria instal·lar-se finalment a la localitat d'Anglès, després d'un primer intent fallit l'any 2014. Així es va donar a conèixer al ple municipal celebrat dimarts passat, en el qual es va aprovar una modificació puntual del POUM per tal de canviar els usos de l'espai on es podria ubicar aquesta superfície comercial: les naus que l'empresa Anglès Tèxtil (Antex) SA té ubicades al costat de l'antiga fàbrica tèxtil Burés. «Amb aquesta modificació els usos industrials passaran a ser comercials, un canvi que ens permetrà també reordenar tota la trama urbana d'aquell sector», va explicar el regidor de Patrimoni, David Bohigas (PDeCAT). Aquest canvi haurà de ser avalat per la Comissió d'Urbanisme de Girona.

I és que Antex té previst construir un nou magatzem intel·ligent al costat de la seva seu central, ubicada al polígon de Can Perolada, als afores de localitat. Fins ara, utilitzava com a magatzem les naus que té en propietat al costat de la Burés i una part de les quals ocuparia el futur supermercat. «La idea és que aquest sector es pugui desenvolupar comercialment i no haver de tancar les portes als futurs negocis que es vulguin establir a Anglès», va ressaltar Bohigas, qui va avançar que s'aprofitarà també per fer algunes millores urbanístiques com l'obertura del camí que va cap a la Cellera de Ter, entre d'altres.

No és la primera vegada que Bonpreu ha intentat establir un supermercat en aquest municipi del Ter Brugent. Ho va provar l'any 2014, quan Anglès estava governat per PAU (Per Anglès Units) i liderat per Pere Espinet. De fet, va ser l'intent de venda del consistori d'una de les naus de la Burés a la cadena de supermercats el que va destapar les «irregularitats» comeses l'any 2008 pel govern format per CiU i PSC i encapçalat pel convergent Pere Figuereda, en la compra de l'antiga fàbrica tèxtil a la societat Buretex SA per quatre milions d'euros.

Una compravenda que es va fer «amb càrregues no previstes» d'1,8 milions d'euros que Buretex devia a Hisenda i a la Seguretat Social, tot i que existien informes d'un notari i acords de ple on constava que l'operació no es podia realitzar si existien càrregues. A més, el govern d'aquell moment també va pagar 480.000 euros d'IVA a Buretex, quan no era necessari.

La descoberta de l'existència d'aquestes càrregues per part de PAU es va fer durant l'operació de venda de la nau de l'antiga fàbrica tèxtil al supermercat Bonpreu per 225.000 euros. «El dia que havíem de signar el contracte de compravenda, el notari ens va advertir que existien deutes de l'antic propietari (Buretex)», va explicar Espinet l'abril de 2016, qui va recordar que, per aquest motiu, el supermercat es va fer enrere.



Creixement de la cadena

Justament fa cinc dies, Bonpreu –propietari de Bonpreu, Esclat, EsclatOil– va anunciar que invertirà 200 milions d'euros en noves obertures en els exercicis 2018 i 2019, en la construcció d'una nova seu corporativa i crearà 1.300 nous llocs de treball.

Segons va comunicar l'empresa, la inversió estarà destinada a l'obertura de 27 nous establiments i la reforma i modernització de part dels existents, a més de la construcció de la nova seu corporativa del grup, a Osona.