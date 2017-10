El ple de Blanes rebutja ratificar la dissolució del Consorci de l´Illa

El ple de Blanes va rebutjar dijous a la nit la ratificació de l'acord de dissolució del Consorci Urbanístic Illa de Blanes, que va permetre la construcció de la ciutat esportiva. Un pas que al consistori blanenc li suposa el pagament d'uns 16 milions d'euros a l'Institut Català de Finances (ICF) per fer front al deute que li correspon per aquesta dissolució i liquidació del Consorci, format per la Generalitat (57,14%) i el consistori blanenc (42,86%). El deute total ascendeix a 37,16 milions d'euros.

El febrer de l'any 2013, el consorci va signar un préstec de 30 milions d'euros amb l'ICF per a la construcció de la Ciutat Esportiva en uns terrenys que eren propietat de l'Ajuntament de Blanes. Fins ara, el consistori no havia pagat cap import per l'amortització d'aquest préstec ni tampoc per interessos, motiu pel qual, des del 2010, diverses propietats municipals van ser aportades en garantia de la devolució de tot el capital i de tots els interessos. Una vegada l'Ajuntament pagui la part del deute que li correspon per la dissolució, quedarà com a propietari de la Ciutat Esportiva sense cap més obligació. A més, recuperarà les propietats aportades com a aval.

La ratificació requeria d'una aprovació per majoria absoluta i va quedar rebutjada amb 9 vots a favor (PDeCAT, PSC i PP) i 9 en contra (ERC, ICV-EUiA, Batega, CS i la CUP). Segons el consistori, si aquesta proposta no es ratifica abans d'un any, s'haurien de començar a pagar interessos. Tot i això, l'Ajuntament ho consultarà a la Generalitat, que tampoc ha ratificat encara aquest acord de dissolució. «Sempre hem dit que s'han de reclamar responsabilitats civils», va recordar el regidor de Batega, Jordi Urgell, qui va afegir que el deute «no hauria de caure sobre els seus ciutadans, sinó d'aquelles persones que van signar». En la mateixa línia es va expressar Joan Salmeron (ICV-EUiA). «Estem davant l'acceptació definitiva d'una despesa que no hauríem hagut de tenir mai a la vida», va lamentar Salmeron. «Avui que tothom se salta les lleis, fem-ho també i deixem de pagar els 16 milions», va afegir. «Ens hauríem de qüestionar on aniran a parar els diners d'aquesta ratificació de l'acord», va ressaltar Àngel Canosa (ERC).