Territori adjudica la via ciclista entre Riells i Breda per 800.000 euros

Territori ha adjudicat, per un import de 800.000 euros, les obres per crear una via ciclista i per a vianants, amb un traçat paral·lel a la carretera GI-552, que unirà el nucli de Breda amb l'estació de tren de Riells i Viabrea. Aquest carril és una obra llargament reivindicada al municipi, per la perillositat que suposa per als veïns passar per aquesta carretera quan es va a peu o amb bicicleta fins a l'estació.

Segons Territori, els treballs s'iniciaran a l'hivern i tindran una durada prevista de sis mesos. L'obra busca millorar la seguretat en els desplaçaments i s'emmarca en un conjunt d'actuacions impulsades pel Departament per afavorir la mobilitat en bicicleta.

El nou vial tindrà una longitud de dos quilòmetres i se separarà de la calçada entre 3 i els 5,5 metres. Per salvar la riera de Breda, es preveu la construcció d'un pont de 25 metres de longitud i 3,4 metres d'amplada. L'actuació inclou també algunes obres addicionals com el condicionament de l'accés a Viabrea –carrers Mossèn Pere Ribot i Agustí Simon– i la formació d'un nou accés al camí de can Sagristà, a Breda, que es pavimentarà i tindrà una secció de 5,5 metres d'amplada i una longitud de 180 metres. Així mateix, s'adaptarà al pas del carril bici la intersecció de les carreteres GI-552 i GIV-5223 (d'accés a Breda i Riells i Viabrea).

Les obres abastaran també els moviments de terres corresponents, la formació dels ferms i drenatges, així com la senyalització, l'abalisament, les barreres de seguretat i el tractament dels talussos.