Els Bombers de Sant Hilari tindran nova seu aquesta setmana

C. Colomer

El nou parc de Bombers voluntaris està al costat de l´oratori islàmic, al polígon de Mas Garriga. C. Colomer

Els Bombers voluntaris de Sant Hilari Sacalm es traslladaran a la seva nova seu al polígon de Mas Garriga durant els pròxims dies. Així ho va confirmar l'alcalde, Joan Ramon Veciana (PIG), qui va reconèixer que aquest canvi es farà amb mig any de retard a causa de «diversos problemes» en l'execució de l'obra. «Faltava donar d'alta alguns serveis com la connexió a internet», va indicar Veciana.

L'equip de govern va anunciar, el març del 2016, la seva intenció de comprar una nau d'uns 300 metres en una zona industrial del municipi per traslladar-hi el parc i altres serveis municipals perquè l'equipament que ocupa actualment aquest cos voluntari es troba en «molt mal estat». «Està molt abandonat i s'haurien de gastar més de 50.000 euros per reparar-lo», va precisar el batlle hilarienc el 2016.

Per comprar aquest espai, el consistori destina els 1.200 euros de lloguer mensual que pagava a l'altre local –situat al passeig de Cirerer– a tornar el crèdit al banc per la compra de la nova nau, ubicada al costat de l'oratori islàmic al polígon de Mas Garriga. El cos de Bombers de Sant Hilari compta amb dos vehicles i una desena de voluntaris.

Justament dijous passat, el consistori hilarienc també va confirmar que el nou oratori islàmic ja està a punt per obrir les portes en els pròxims dies. En aquest cas, però, la comunitat islàmica ha hagut d'esperar gairebé dos anys a poder fer el trasllat definitiu. El procés va arrencar a principis del 2016, quan aquesta comunitat va començar a mirar naus en diferents espais de la localitat. La possible creació d'una mesquita a la vila, però, va generar una forta polèmica entre els veïns –sobretot els del carrer Sant Jordi, on la comunitat islàmica estava mirant una nau. Finalment, i després de la intervenció de la Direcció General d'Afers Religiosos, la comunitat islàmica va adquirir una de les naus del polígon industrial de Mas Garriga, situat a deu minuts de distància del nucli del poble.