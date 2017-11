Tossa apujarà la taxa d´escombraries un 5,5% i congelarà la resta de tributs

L'equip de govern de Tossa de Mar té previst incrementar el 5,5% la taxa d'escombraries el pròxim any i congelar la majoria de taxes i preus públics. Aquesta és la proposta d'ordenances fiscals per al 2018 que l'equip de govern (TU) portarà a votació i aprovarà en el ple del dilluns que ve, ja que té majoria amb vuit dels 13 regidors que conformen el consistori. Segons va informar ahir l'Ajuntament, aquesta proposta també preveu mantenir les bonificacions tant als establiments hotelers que facin reformes com als comerciants i restauradors que obrin tot l'any.

Respecte a l'increment del 5,5% de la taxa d'escombraries, suposarà que el preu pugi de 30 a 35,6 euros per tona abocada. Un increment que segons el consistori, es deu a la pujada del cànon d'abocament que ha establert l'Agència Catalana de Residus, a «l'obligatorietat» per part de l'Agència de fer un pretractament de les deixalles abans de dipositar-les a l'abocador i, finalment, perquè també es millorarà el servei de recollida amb un canvi de concessionari. «La taxa s'ha d'anar equiparant al cost real del servei de recollida d'escombraries. A més, hem de dir que no reciclem prou» va explicar la regidora d'Hisenda, Mª Àngels Pujals, qui va precisar que no es tracta d'un problema exclusiu de Tossa sinó que és «general». En aquest sentit, l'edil va recordar que l'Agència Catalana de Residus ha avisat que aquests cànons aniran augmentant els propers anys a tot Catalunya i que Europa sancionarà. «L'única manera de compensar l'increment de costos és millorar la recollida selectiva, és a dir, reciclar millor. Per això també posarem en marxa una campanya de sensibilització per millorar l'índex de recollida selectiva» va avançar Pujals.

Pel que fa a la bonificació pels establiments hotelers serà del 50% de l'impost sobre construccions; i respecte als comerciants i restauradors que obrin tot l'any, es crearà un padró a principis d'any de tots ells perquè l'ajuntament en faci un seguiment per tirar endavant la bonificació.