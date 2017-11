Multitudinària resposta a Blanes per reclamar la llibertat dels presos polítics

Blanes ha tornat a viure avui dijous una segona concentració al Passeig de Dintre, davant l´edifici consistorial, després que al migdia ja s´hi havia fet la primera de la jornada. Totes dues concentracions les havien convocat l´Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural a favor de la llibertat i contra l´aplicació de l´article 155.

Ara bé, la decisió presa aquesta tarda per la jutge Lamela de decretar l´ingrés a presó incondicional per al vice-president Oriol Jonqueres i per a set dels consellers cessats que avui han anat a declarar a l´Audiència Nacional, ha afegit un nou argument a la convocatòria. Aquesta circumstància ha provocat que una resposta molt més participativa que al matí.

D´aquesta manera, desenes de ciutadans i ciutadanes han participat en silenci a la concentració d´aquest dijous al vespre. Al clam de llibertat pels presos polítics empresonats a mitjans d´octubre, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, avui s´hi ha afegit la demanda que també siguin alliberats els membres del govern de Carles Puigdemont. Per aquest motiu, gran quantitat de persones duien a les mans cartells demanant la llibertat dels presos polítics.

Durant la concentració s´ha llegit el manifest de l´ANC on, entre d´altres qüestions, s´exigeix la reinstauració immediata del govern català i la llibertat dels empresonats: "Avui, a Catalunya ens han segrestat la llibertat. Ens volen arrabassar la llibertat de tots perquè la han tret injustament a homes i dones honorables. A persones que hem triat majoritàriament per representar-nos, bé sigui a les institucions o, com en cas dels Jordis, a entitats civils i pacífiques, els hi volen treure la llibertat només perquè han acomplert els seus compromisos amb la gent, el seu mandat democràtic".

En la concentració ha participat l´alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, així com un gran nombre de regidors i regidores del consistori blanenc, entre ells els portaveus dels tres grups polítics sobiranistes, PDeCAT, ERC i la CUP. Després de la lectura del manifest, els assistents han repetit el lema "Llibertat!", i finalment s´ha cantat l´Himne Nacional de Catalunya.