La remodelació del Casino La Unió de Vidreres acabarà a principis de desembre

Les obres de remodelació exterior del Casino La Unió de Vidreres acabaran a principis de desembre. Així ho va precisar ahir l'alcalde, Jordi Camps (PDeCAT) qui va recordar que l'Ajuntament es va comprometre l'any passat a dur a terme aquesta actuació amb motiu de la celebració del 150 aniversari de la creació de l'entitat, el 1866.

Els treballs per embellir la façana i les parets exteriors d'aquest local social construït el 1891, s'havien d'iniciar a principis de setembre, però finalment, es van retardar més d'un mes i van començar tot just fa dues setmanes. Un retràs que segons Camps, es va produir per «temes de logística de l'empresa constructora».

De moment, les tasques s'han començat a fer a la façana, ubicada al carrer Catalunya i a la paret lateral del Passeig del Casino. «S'estan repicant les parets per treure tota la calç acumulada, ja que d'ençà de la seva construcció només s'hi havien fet noves capes de pintura» va explicar el batlle vidrerenc. Aquestes parets, que recuperaran el seu color original, haurien d'estar enllestides a finals de novembre. Després es procedirà a remodelar la paret que dona a la pista del Casino, una tasca que el consistori preveu que estarà acabada a principis de desembre.

A més, també s'aprofitarà per instal·lar una il·luminació artistíca destinada a realçar diferents detalls arquitectònics de la façana, sobretot els relacionats amb el món del suro. «Volem destacar que aquest edifici el van pagar en el seu moment, la gent que treballava el suro» va puntualitzar l'alcalde.

Aquesta actuació compta amb un pressupost de gairebé 51.000 euros que paga íntegrament l'Ajuntament i que està inclòs en el conjunt d'accions destinades a embellir espais històrics de la vila. De moment, ja s'ha il·luminat l'església, s'han canviat tots els fanals del centre del poble, i també les jardineres i les papereres del nucli antic. A més, està previst que a mitjans de novembre, s'arregli el carrer Catalunya, i que mitjans de desembre es faci el mateix amb la plaça Lluís Companys.

Evolució històrica

L'entitat el Casino La Unió de Vidreres va ser creada fa 151 anys per una trentena de socis fundadors, la majoria dels quals eren tapers i pagesos, segons fons documentals municipals i del Govern Civil. Durant els primers anys, el Casino no disposava d'un local en propietat sinó que l'entitat hi estava en règim de lloguer.

Una situació que va canviar però, el 1885 quan es van iniciar els tràmits per a la construcció d'un local propi, rectangular i d'una sola planta, que s'acabaria el 1891 i del qual destaca la façana -que ara s'està remodelant- ornamentada i rematada amb una terracota on hi apareixen els símbols de l'agricultura, el suro i el comerç. Just darrere d'aquest edifici i separat per un pati, la mateixa societat hi va aixecar, el 1899, un local que fa la funció de sala de ball i de teatre. Aquesta Sala d'Actes va ser reformada el 1997.

Al llarg d'aquests 150 anys aquest espai ha actuat com a: un saló de cafè, una biblioteca, una sala de balls, un escenari de teatre i recitals o un cinema, entre d'altres activitats.