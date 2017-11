Hostalric rep una ajuda de 3.000 euros per millorar el casal de la gent gran

L'Ajuntament d'Hostalric ha rebut una ajuda de 3.000 euros de Caixabank que es destinaran a fer actuacions al Casal de la gent gran de la localitat com: tenir una mampara de vidre i vinils per tal d'adequar la sala polivalent a les necessitats actuals i millorar les instal·lacions.

Segons va informar ahir el consistori, el casal de l'Associació Sociocultural de la Tercera Edat de la vila disposa d'un seguit d'instal·lacions i serveis que estan a disposició de tots els socis com són: una petita biblioteca –amb llibres de lletra especial per a persones grans–, perruqueria, una sala amb ordinadors per connectar-se a Internet i una sala polivalent on s'hi pot mirar la televisió, jugar a jocs de taula o llegir, entre altres activitats. El conveni de col·laboració va ser signat per la Directora de Banca d'Institucions de CaixaBank a Girona, Gemma Batlle Pujol, i l'alcalde, Josep Frias.