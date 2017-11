Uns traficants utilitzaven un bar i un pis a Lloret per vendre droga

La Guàrdia Civil i la Policia Local de Lloret de Mar van desmantellar el passat 26 d'octubre «un important punt de venda» de droga al centre de la vila. Segons els cossos policials, les substàncies estupefaents es venien des d'un bar i un pis de la localitat, fet que havia generat alarma social al municipi.

Arran de la descoberta, el dijous de la setmana passada van arrestar dos homes i investiguen una dona, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues. Aquesta operació, anomenada Conquiña, també va permetre comissar durant l'escorcoll en el pis i el bar: 210 grams de cocaïna, una part dels quals encara estava en roc i també en paperines que ja estaven preparades per a la seva distribució. També van decomissar 1.225 euros, balances i diversa documentació que serà estudiada pels agents.

La policia assegura que el pis s'utilitzava com a magatzem i per manipular la droga i que el bar, situat a l'avinguda Frederic Mistral, a banda d'un punt de venda també era una «tapadora» i els servia per blanquejar els diners procedents de la venda de les drogues.

La investigació va començar el maig quan la Guàrdia Civil va saber que en un domicili i en un bar de Lloret hi hauria instal·lats uns «importants» punts de venda de substàncies estupefaents. Informació que van posar en coneixement de la Policia Local.



Vigilàncies

A partir d'aquí van començar amb l'operació i, d'entrada, agents dels dos cossos van iniciar les indagacions per tal de comprovar si era cert i van constatar que tant al bar com al pis hi havia molta gent que entrava i sortia i sempre en un breu espai de temps.

Els agents també van identificar a diverses persones, totes elles consumidores habituals d'estupefaents i van arribar a la conclusió que els detinguts podrien tenir el centre d'emmagatzematge i manipulació en el domicili i que utilitzarien el bar com a tapadora i per poder blanquejar els diners provinents de la venda de drogues.

Per tot això, el 26 d'octubre, els agents van decidir tirar endavant l'operació i van escorcollar el domicili i el bar acompanyats del lletrat de l'administració de justícia i amb autorització judicial. Hi van trobar droga, diners, estris per manipular les drogues així com documentació.

Els policies van detenir dos homes: un de Puerto Rico i un altre de la República Dominicana. I també van imputar una dona dominicana per un presumpte delicte contra la salut pública. Tant la Guàrdia Civil com la Policia Local donen com a desarticulat aquest punt de venda de drogues que havia aixecat «una gran alarma social» al centre de la vila.

Els agents van instruir les diligències, que van ser entregades juntament amb els detinguts, el material i la droga comissada al Jutjat d'Instrucció número 3 de Blanes que dirigia la investigació.