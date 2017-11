Inicien l'enderroc de l'antic restaurant Arcàdia de Lloret

Els veïns de Lloret de Mar veuran desaparèixer, en els pròxims dies, un dels edificis més abandonats i malmesos de la façana marítima de la localitat. Es tracta de l'immoble que fins a l'any 1999 va allotjar l'antic restaurant Arcàdia i que després de gairebé dues dècades sense activitat, finalment ahir al matí va començar a ser enderrocat. Així ho va confirmar el regidor d'urbanisme, Joan Bernat (ERC), qui va especificar que les obres les realitza una empresa privada, ja que la finca pertany a un particular.

Situat al carrer Joan Durall, aquest edifici es trobava en molt males condicions estructurals. «Part de la cobertura havia cedit, hi havia molta vegetació acumulada i a l'interior, s'intuïa que algunes de les bigues també havien baixat», va explicar l'edil lloretenc. «Estava molt degradat i malmès i presentava problemes de salubritat», va afegir Bernat, qui va relatar que el febrer passat, es van despendre fragments del revestiment de la façana a la via pública, motiu pel qual, la policia local va haver de tancar parcialment el carrer per precaució.

A causa d'aquest fet, l'Ajuntament va decidir enviar als propietaris una ordre d'execució de treballs d'arranjament i manteniment de l'edifici, però els amos finalment van decidir enderrocar-lo, motiu pel qual van entrar la sol·licitud al consistori el 21 d'abril. «En tractar-se d'un edifici amb grau de protecció històrica, es va haver de documentar fotogràficament en quin estat es trobava la finca i, a més, en trobar-se situat a la façana marítima, també calia el permís de Costes», va especificar el regidor, qui va indiciar que l'autorització va arribar al juliol i que el mateix dia, el consistori ja va donar el vistiplau a l'enderroc.

Tot i això, a Lloret de Mar, durant el període estival no es poden realitzar obres a la via pública. Per aquest motiu, i per evitar l'afluència de turistes que s'allarga fins a l'octubre, els propietaris haurien esperat fins ara per iniciar l'enderroc de l'edifici. «Els treballs s'allargaran unes dues setmanes aproximadament», va indiciar Bernat, qui va especificar que, de moment, es desconeix que tenen previst fer els amos amb aquest espai que quedarà buit.



Reacció dels lloretencs

Tot i que la majoria de veïns celebraven ahir aquest enderroc a través de les xarxes socials, molts recordaven també que, en els seus millors dies, aquest era un edifici molt «bonic, històric i recordat» de la vila. Tot i això, reafirmaven també la necessitat d'actuar-hi per seguretat i per tal de millorar la imatge de la façana marítima de la localitat selvatana, entre altres motius.