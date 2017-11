Sant Hilari i Tossa seran part de la xarxa de boscos terapèutics el gener vinent

Una quinzena de persones van participar ahir en una visita terapèutica al bosc de Can Fornaca de Caldes de Malavella, un dels set emplaçaments gironins que formen part d'una xarxa de Boscos Saludables i Itineraris Terapèutics a Catalunya. Una experiència pionera a l'estat espanyol que des d'aquest novembre ja està en marxa.

La primera fase inclou tres boscos singulars per la seva qualitat paisatgística i la presència d'arbres centenaris a Caldes de Malavella (Can Fornaca), Girona (Palau-Sacosta) i Vidrà (Les Torrenteres) i a partir del gener vinent s'incorporaran quatre boscos més situats a Les Preses, Sant Hilari de Sacalm, La Jonquera i Tossa de Mar.

El projecte, impulsat per l'Associació Sèlvans i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i amb el vistiplau dels propietaris de les finques, consisteix a oferir un recorregut a peu de dues hores on es practiquen exercicis sensorials sota la direcció d'un guia i en grups reduïts amb l'objectiu de «connectar» el participant amb la natura. Es tracta d'un nou producte ecoturístic dirigit a persones major de 15 anys –no hi poden anar nens ni tampoc animals de companyia com ara gossos-, que no tinguin cap patologia o també a aquelles amb risc de patir malalties cròniques.

Segons va explicar el director del patronat, Ramon Ramos, aquest producte costa entre 15 i 50 euros, es dirigeix a un públic català i de l'estat espanyol però properament també s'oferiran paquets que inclouran allotjaments i àpats en establiments de la zona.

Tots els boscos elegits tenen arbres centenaris, que estan camí de ser considerats com a «madurs», perquè ja hi ha vegetació morta que està en fase de descomposició i amb la presència de líquens i molses al subsòl que generen una «aerobiologia» molt beneficiosa per la salut. Un altre aspecte que es va tenir en compte va ser que fos fàcil d'accedir-hi i que no tingues massa pendents.

Per la seva part, l'alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, es va mostrar «convençut» d'aquest projecte que «casa molt bé» amb el patrimoni natural i la tradició d'aigua termal de la localitat i que ha de contribuir a revitalitzar l'economia local. Per tirar endavant el projecte dels 7 boscos, s'han destinat uns 133.000 euros, dels quals 50.000 euros serviran per promoció i difusió.