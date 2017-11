Tots Sants: bolets o platja?

Amb les intenses pluges que van caure fa un parell de setmanes, si en lloc de tenir un temps i unes temperatures més pròpies de principi de setembre que de finals d'octubre, hagués fet una mica més de fresca i humitat, els boscos de la Selva ens haurien regalat una bona florida d'ous de reig i de siurenys. Potser, els més experts i lleugers de cames encara en trobin en alguna fondalada o en algun bagueny. Però, ara per ara, la temporada boletaire, arreu i també a la Selva, està resultant paupèrrima.

De fet, si mirem un xic enrere, ja portem uns quants anys en què és difícil recordar una tardor micològicament acceptable i ja no diguem excel·lent. En canvi, cada vegada és més habitual trobar gent prenent el sol i banyant-se a cala Bona, Treumal, a Santa Cristina o a qualsevol platja de la Selva Marítima fins a Tots Sants.

Per alguns, això del canvi climàtic és un tema encara controvertit i discutible. Per a molts, ja comença a ser una realitat irrefutable. Una realitat per la qual només cal estar amatent al que passa en el nostre entorn més immediat. Amb nombrosos signes que ens arriben de la natura i també amb una quantitat de noves plagues, que ataquen plantes, en general i, com en el cas del Tomicus Piniperda, pins en particular. Una plaga que, si no ha saltat ja del Maresme Nord (amb milers de pins morts o afectats) a la nostra comarca, està a punt de fer-ho.

He pensat en boscos i bolets aquestes darreres setmanes d'octubre. Aquestes setmanes, durant les quals molta gent ha (hem) viscut amb desassossec els esdeveniments polítics que ens han envoltat i ens envolten. De tant en tant arribaven whatsApps animant el personal a anar al teatre, al cinema, a sopar... Per relaxar-se, per desconnectar de tant vertigen. Si en lloc de tanta sequera i tanta calor, haguéssim tingut els boscos plens de bolets, haurien estat, se'ns dubte un altre gran recurs perquè moltíssims catalans poguéssim esbargir-nos i desconnectar. D'aquí a les eleccions del 21 de desembre falten molts dies. Uns dies que, amb tota seguretat, generaran noves tensions, confrontacions, polèmiques, angoixes, alegries, decepcions i estrès. Que plogui!