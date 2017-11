Esclanyà celebra la castanyada

La mainada d'Esclanyà, com també els pares i parents, van gaudir ahir de la Festa de la Castanyada del poble. La festa, que es va fer a dins el local polivalent com a conseqüència de la presència de la pluja, va tenir el seu moment més esperat amb l'arribada de la castanyera, que va gaudir veient els joves com s'ho passaven d'allò més bé amb els jocs tradicionals. Seguidament, la castanyera els va explicar un conte, el de la princesa i la castanyera. Posteriorment, hi va haver la música de Fefe i Cia, per després degustar castanyes i coca.

Al matí, els joves van poder participar en activitats diverses dins d'una festa que està organitzada per l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Begur i la Comissió de Festes d'Esclanyà. El poble ja va gaudir dimarts amb la Festa de Halloween, que també va reunir molta gent.