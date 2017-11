La lluita contra el càncer, una prioritat per als pobles selvatans

Durant aquest 2017, els municipis de la comarca selvatana s'han empescat tota mena d'actes i celebracions amb l'única finalitat de recaptar fons econòmics destinats a ajudar en la lluita contra el càncer

Tallar-se els cabells, córrer deu quilòmetres, comprar una samarreta o assistir a un sopar popular. Qualsevol acció, per petita i insignificant que pugui semblar, és ben rebuda sempre que tingui com a finalitat la lluita contra el càncer. Potser per això, a la comarca selvatana, cada vegada són més els pobles que s'empesquen noves activitats solidàries per tal de recollir fons econòmics per aquesta causa.

L'última campanya l'ha posada en marxa, a Riudellots, l'associació Sportgest, que gestiona equipaments esportius municipals. Amb el lema Desafia els teus límits, aquesta entitat ven samarretes solidàries a un preu de 7 euros que es destinen íntegrament a la Fundació Oncolliga. «De moment, la iniciativa està tenint molt d'èxit, com ja ens va passar a Sant Hilari», explica el portaveu de l'associació, Jaume Castelló. I és que Sportgest va portar a terme, fa uns mesos, aquesta mateixa campanya a Sant Hilari Sacalm, on es van recaptar 696 euros amb la venda de 348 samarretes. «La idea és animar la gent a fer exercici físic per prevenir malaties», ressalta Castelló, qui recorda que les samarretes es poden adquirir al pavelló municipal.

A Riudellots, però –i de moment–, no hi ha previstes activitats esportives amb aquesta finalitat com sí que es fa en altres pobles que opten per aquesta pràctica. A Anglès, el març passat, més de 400 persones van participar en la primera edició de Camins Solidaris, una caminada solidària organitzada per la delegació anglesenca de l'Oncolliga i l'equip Serrallonga-TrailWalker. El preu de la inscripció era de 8 euros, i tots els beneficis obtinguts es van repartir entre la Fundació Oncolliga i Intermón Oxfam. També a Blanes, el mes de juny, unes 600 persones van participar en la 4a Marxa Oncolliga't, i a l'octubre es va dur a terme el Tercer Torneig de Pàdel Solidari.



Sopars, cabells i solidaritat

A Caldes de Malavella va ser la policia local qui al setembre va organitzar una recollida de cabells per fer perruques per als nens que pateixen càncer. Sota el lema Posa't al seu cap, els agents caldencs van recollir un total de 60 cues i 1.254 euros –la majoria durant la celebració de la Fira de l'Aigua– que es van entregar a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per ajudar a la creació d'un nou centre hospitalari destinat a la investigació i tractament del càncer infantil. Arran de l'èxit de la iniciativa, el cos policial va decidir posar a la venda polseres solidàries al preu de tres euros. «En vam fer 500 i ja n'hem venut prop de 400», explica el sergent en cap del cos, Xavi Muñoz. De cara a Nadal, també es vendran calendaris al preu de cinc euros i escuts brodats al preu de 4 euros.

I en altres municipis prefereixen ajudar a la causa celebrant jornades festives amb activitats infantils i sopars populars. A Arbúcies, a principis de maig, la 5a Festa de l'Oncolliga va reunir prop de 400 persones que van compartir un sopar a Can Delfí, van poder practicar spinning i assistir a una desfilada de moda. També a Breda, Riells i Viabrea, Lloret de Mar o Maçanet de la Selva s'han organitzat diversos actes populars destinats a recaptar fons per a la lluita contra el càncer.

Tot i això, qui més gent ha aconseguit moure aquest any a la comarca selvatana ha estat en Pau, un nen de dos anys de Vilobí d'Onyar que a principis d'any va ser diagnosticat de leucèmia mielomonocítica juvenil. Per tal d'ajudar en Pau, l'ajuntament vilobinenc va organitzar dues jornades perquè tots aquells qui volguessin es fessin donants de medul·la. La crida va traduir-se en una onada de solidaritat i en dos dies es van recollir més de 500 mostres. El petit va trobar quatre donants compatibles i va poder rebre el trasplantament. Perquè a la Selva, la lluita contra el càncer és, dia rere dia, una prioritat.