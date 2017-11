Incendi en un habitatge a Blanes en cremar la xemeneia

Un habitatge de Blanes va patir diumenge un incendi en encendre's la xemeneia. Tres dotacions de Bombers van participar en l'extinció del foc que no va causar ferits. Les flames tampoc es va estendre a la resta de la casa.



El foc va començar a dos quarts de nou del vespre quan es va encendre el conducte de la xemeneia de la vivenda al carrer Julio Romero de Torres,1, de Blanes. Segons Bombers, les flames van afectar el conducte i el caixó on passava cap al primer pis.



El foc es va donar per extingit a tres quarts de deu del vespre.



L'incendi de xemeneies és habitual a aquesta època de l'any en què es comencen a posar en funcionament amb l'arribada del fred. Recomanen prendre certes mesures



Xiprers a Figueres

A Figueres van cremar un petit grup de xiprers al Camp de les Moreres a un quart de nou del vespre. Van participar en l'extinció dues dotacions.