Una carpa de circ serà la principal novetat de la 36a Festa de la Ratafia

La instal·lació d´una carpa de circ serà una de les novetats més destacables de la 36a edició de la Festa de la Ratafia de Santa Coloma de Farners que arrencarà aquest dijous i s´allargarà fins diumenge,12 de novembre. Així ho va donar a conèixer ahir un dels membres de la Confraria de la Ratafia, Jordi Casassayas, durant la presentació de la programació que es va fer ahir al matí, a la Diputació de Girona. La carpa s´instal·larà al pati La Salle i durant tot el cap de setmana s´hi podran veure titlles, espectacles de circ, teatre o les actuacions musicals de Marc Parrot i l´Orquesta Fireluche.

Aquesta, però, no serà l´única novetat de la festa d´enguany, sinó que també s´ampliarà la Vela de la Ratafia, que ocuparà tota la superfície de sorra de la plaça Farners, s´estrenaran dos nous capgrossos -en Panchu i la Rosquella- i es presentaran tres nous productes: el vinagre Virat, aromatitzat amb herbes que s´utilitzen per elaborar ratafia seguint la recepta del 1842 de Francesc Rosquellas; la pomada Panchu, un ungüent per guarir tot tipus de lesions, ferides, contusions, talls o llagues; i la Ratafia Corriols, feta amb 50 herbes remeieres i nous verdes collides 100% a mà pels voltants de la capital selvatana. «És una festa que és del poble», va destacar Casassayas qui va afegir que aquest esdeveniment posa «punt final» a la temporada de la ratafia que comença al mes de maig. Tot i això, el portaveu de la Confraria també va assenyalar que aquesta serà «una festa més reivindicativa que els altres anys» per la situació política que s´està vivint a Catalunya i va avançar que es podrien anunciar canvis d´última hora en la programació depenent dels esdeveniments dels pròxims dies.

En aquesta mateixa línia es va manifestar l´alcalde de Santa Coloma, Joan Martí (ERC) qui va recordar que el Confrare d´Honor del 2016 va ser el president Carles Puigdemont. «Els actes es poden veure condicionats per la realitat social i política que vivim amb la meitat del govern empresonat i l´altra meitat cercant empara al cor d´Europa», va ressaltar a Martí qui va afegir que «s´intentarà» donar un «vernís de normalitat» però recordant «els empresonats i els valors republicans». Respecte a la Festa, el batlle va assegurar que és «una carta de presentació molt potent de la localitat» i que és tan important com la Festa Major de la localitat.

Nomenament del Confrare

Respecte al Confrare d´Honor enguany serà investit Faustí Bosch amb motiu del 125è aniversari de Destil·leries Bosch. El primer Confrare va ser Xavier Russet, de Ratafies Russet, l´any 2013; el segon, el personatge radiofònic Senyor Marcel·lí, el 2014; el tercer, Josep Roca, de restaurant gironí El Celler de Can Roca i el quart, el president Carles Puigdemont. L´acte d´investidura es farà el divendres 10 de novembre a partir de les nou del vespre, durant el sopar popular, en què també es triaran les ratafies guanyadores del Concurs de la Ratafia.

Al llarg de la Festa, també es podrà gaudir del Ratafiàrium, a la plaça Firal, que albergarà una mostra de productes gastronòmics elaborats amb ratafia, concerts, xerrades, exposicions o l´Espai Xics dedicat als més petits, entre moltes altres activitats.